Juventus, verso Monza: le condizioni degli infortunati (Di venerdì 16 settembre 2022) Difficile che la Juventus possa recuperare Alex Sandro, Locatelli e Rabiot: Allegri a Monza dovrà fare i conti con le assenze. I tre ieri non si sono allenati con il gruppo ed ecco che diventa difficile una loro convocazione. Al momento chi avrebbe più chance di recupero è Rabiot, ma tutto dipenderà dalla giornata di oggi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

