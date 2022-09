Juventus | Deschamps spiazza tutti | annuncio secco su Pogba

serieAnews_com : #Juventus, appesa ad un filo la partecipazione di #Pogba ai Mondiali: il Ct della Francia #Deschamps lo convocherà… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: DESCHAMPS: “Pogba al Mondiale? Lo porto solo se…” - MondoBN : DESCHAMPS: “Pogba al Mondiale? Lo porto solo se…” - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??? #Juventus | Il ct dei transalpini sulle possibilità di vedere il centrocampista della Juve a #Qatar2022 - J_network24 : ??? #Juventus | Il ct dei transalpini sulle possibilità di vedere il centrocampista della Juve a #Qatar2022 -

... cheha invece confermato nella lista dei Blues. Una lista di cui, inevitabilmente, non ... Orizzonte decisamente più prossimo, invece, quello di Monza, dove ladomenica potrebbe ...L'allenatore della Francia categorico sulla presenza del centrocampista bianconero in Qatar: 'Se non sarà in forma, non verrà ...Primo giocatore africano a vestire la maglia della Juve, in bianconero non troverà gloria: “Non mi piaceva come ero stato trattato” ...Calciomercato Juventus, Zidane al posto di Allegri sembra essere un ipotesi. Ma c'è un dettaglio che fa saltare il banco ...