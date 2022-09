Juventus | Allegri sotto pressione | danni indicibili senza Champions

Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - gippu1 : Non sbaglia #Allegri quando ripete che a questa Juventus mancano tanti giocatori: soprattutto Pogba, Alex Sandro, S… - Paolo_Bargiggia : ESCLUSIVA – Juventus, idea Conte per il post Allegri: i dettagli - loris_casati : RT @Gazzetta_it: Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - AlexDGlondon : RT @Gazzetta_it: Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato -

Corriere dello Sport

...definita tattica fosse a disposizione degli addetti al VAR per la gara disputata allo... Il comportamento diconverge in tal senso e alla fine il risultato è che girano in rete dati ...Risponde solo con frasi vuote, manco più i cambi sa fare' Db Torino 15/08/2022 - campionato di calcio serie A /- Sassuolo / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Massimiliano... Allegri, chi lo accusa di non saper più fare calcio non capisce nulla di calcio L'ex giocatore della Juve, Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Stampa, dove ha parlato anche di Max Allegri e del momento c ...Paolo De Paola a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del momento della Juventus dopo l'ennesimo ko in Champions League: "L'unica squadra ...