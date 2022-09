Johnny Depp e Amber Heard | arriva già il film sul processo con attori semi-sconosciuti Ma non potrà mai superare la realtà

(Di venerdì 16 settembre 2022) Portare sullo schermo ilshow del decennio, che si è concluso lo scorso 1° giugno, è una scommessa sulla carta già persa in partenza. Le smorfie di, le lacrime di, la guerra dei look in aula, la folla di fan davanti al tribunale, e soprattutto le bordate senza esclusioni di colpi (leggi: i dettagli più scabrosi) che i due coniugi belli, ricchi e famosi si sono scambiati davanti alle telecamere le abbiamo ancora negli occhi. E ve le abbiamo raccontate tutte. Che cosa può aggiungere la fiction? Eppure la notizia c’è:Hot Take: TheTrial,che nonmai battere la

La saga del processo tra Johnny Depp e Amber Heard non è ancora finita. Tutto era iniziato quando l'ex moglie aveva raccontato ad alcuni giornali delle violenze e delle umiliazioni subite dall'attore, il quale ha sua volta l'... Il primo giugno l'attrice è stata condannata per diffamazione nei confronti dell'ex coniuge, a cui dovrà versare circa dieci milioni di dollari. Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard ora diventa un film. La battaglia in tribunale tra gli ex coniugi ha appassionato tutto il mondo, dall'inizio fino al verdetto che ha condannato l'attrice. Dopo l'annuncio di un documentario sul processo tra Johnny Depp e Amber Heard, arriva oggi la notizia di un film. Il processo tra Johnny Depp ed Amber Heard è diventato un film che sarà fatto vedere per la prima volta il 30 settembre su Tubi.