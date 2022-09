Italiano sorpreso: “In Europa è tutto diverso, c’è una cosa che mi preoccupa” (Di venerdì 16 settembre 2022) La Fiorentina, con il risultato di 3 a 0, affonda sul campo dell’Istanbul Basaksehir, non riuscendo dunque a trovare la prima vittoria nel girone di Conference League. La sconfitta conferma le difficoltà di questo inizio di stagione per la squadra di Vincenzo Italiano; quest’ultimo, nel post partita, ha commentato lo scivolone della Viola ai microfoni di Sky: “Non mi aspettavo un secondo tempo così, alle prime difficoltà ci sgretoliamo. In questo momento siamo fragili. Alle prime difficoltà usciamo dal campo e non sappiamo reagire. Eravamo partiti con un obiettivo diverso ovvero quello di superare questo momento. In Europa gli avversari sono tosti, mi sto rendendo conto che è davvero difficile.” intervista-Italiano-conference Italiano, dunque, si sofferma sull’incapacità della squadra di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 settembre 2022) La Fiorentina, con il risultato di 3 a 0, affonda sul campo dell’Istanbul Basaksehir, non riuscendo dunque a trovare la prima vittoria nel girone di Conference League. La sconfitta conferma le difficoltà di questo inizio di stagione per la squadra di Vincenzo; quest’ultimo, nel post partita, ha commentato lo scivolone della Viola ai microfoni di Sky: “Non mi aspettavo un secondo tempo così, alle prime difficoltà ci sgretoliamo. In questo momento siamo fragili. Alle prime difficoltà usciamo dal campo e non sappiamo reagire. Eravamo partiti con un obiettivoovvero quello di superare questo momento. Ingli avversari sono tosti, mi sto rendendo conto che è davvero difficile.” intervista--conference, dunque, si sofferma sull’incapacità della squadra di ...

