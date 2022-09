Italia, Mancini per la Nations League convoca Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori e Zerbin (Di venerdì 16 settembre 2022) Roberto Mancini, C.T. dell'Italia, ha diramato la lista dei 29 calciatori convocati che vestiranno la maglia azzurra contro Inghilterra e Ungheria nei due match validi per la Nations League. Prima chiamata per i portieri di Lazio ed Empoli Ivan Provedel e Guglielmo Vicario, quest’ultimo già convocato lo scorso maggio in occasione dello stage riservato ai calciatori di interesse nazionale, e per il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Torna a vestire la maglia azzurra anche Vincenzo Grifo, convocato per l’ultima volta per l’amichevole con San Marino del maggio 2021. Presenti ben 5 calciatore del Napoli: Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori e Zerbin. Portieri: ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 16 settembre 2022) Roberto, C.T. dell', ha diramato la lista dei 29 calciatoriti che vestiranno la maglia azzurra contro Inghilterra e Ungheria nei due match validi per la. Prima chiamata per i portieri di Lazio ed Empoli Ivan Provedel e Guglielmo Vicario, quest’ultimo giàto lo scorso maggio in occasione dello stage riservato ai calciatori di interesse nazionale, e per il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Torna a vestire la maglia azzurra anche Vincenzo Grifo,to per l’ultima volta per l’amichevole con San Marino del maggio 2021. Presenti ben 5 calciatore del Napoli:, Di. Portieri: ...

