Italia-Argentina in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2022 (Di venerdì 16 settembre 2022) L'Italia affronterà l'Argentina nel secondo impegno nella fase a gironi della Coppa Davis 2022. Gli Azzurri capitanati da Filippo Volandri vogliono chiudere il discorso qualificazione dopo lo splendido 3-0 maturato ai danni della forte Croazia. La squadra potrà contare finalmente anche su Jannik Sinner, rimasto precauzionalmente a riposo contro Coric e compagni dopo le fatiche degli ultimi US Open. La nostra Nazionale partirà assolutamente con i favori del pronostico contro la compagine albiceleste, uscita sconfitta per 2-1 all'esordio contro la Svezia dei fratelli Ymer. Quest'ultima potrà contare sulla stella Diego Schwartzman e sugli altri due singolaristi Sebastian Baez e Francisco Cerundolo. A completare il team argentino c'è un doppio molto collaudato come quello composto da Horacio Zeballos e ...

