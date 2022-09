Italia-Argentina, Coppa Davis: al via la seconda giornata (Di venerdì 16 settembre 2022) seconda giornata casalinga per la Nazionale Italiana di tennis, In quel di Bologna, i ragazzi di Filippo Volandri scenderanno nuovamente in campo per cercare la vittoria sull’agguerrita compagine sudamericana che sarà ospitata dall’Unipol Arena. Italia-Argentina, come da calendario, è il match valido per la seconda giornata della Coppa Davis, manifestazione tennistica che ha regalato una sola gioia nella storia della racchetta azzurra. Ecco chi saranno i protagonisti di questa sfida, il programma completo e dove sarà possibile assistere in televisione alle tre sfide odierne. Italia-Argentina, Coppa Davis: protagonisti, programma e diretta tv In campo i due assi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)casalinga per la Nazionalena di tennis, In quel di Bologna, i ragazzi di Filippo Volandri scenderanno nuovamente in campo per cercare la vittoria sull’agguerrita compagine sudamericana che sarà ospitata dall’Unipol Arena., come da calendario, è il match valido per ladella, manifestazione tennistica che ha regalato una sola gioia nella storia della racchetta azzurra. Ecco chi saranno i protagonisti di questa sfida, il programma completo e dove sarà possibile assistere in televisione alle tre sfide odierne.: protagonisti, programma e diretta tv In campo i due assi ...

