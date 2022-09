Iran: portava male il velo, 22enne morta dopo l'arresto (Di venerdì 16 settembre 2022) Mahsa Amini era finita in coma dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa a Teheran perché non indossava lo hijab in maniera corretta. L'appello di Amnesty International: 'Aprire ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 settembre 2022) Mahsa Amini era finita in comaessere stata arrestata dalla polizia religiosa a Teheran perché non indossava lo hijab in maniera corretta. L'appello di Amnesty International: 'Aprire ...

