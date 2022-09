Iran | portava male il velo | 22enne morta dopo l' arresto

Agenzia_Ansa : Mahsa Amini, ventiduenne iraniana, è morta dopo essere entrata in coma martedì sera in seguito a un arresto a Teher… - Corriere : Iran, proteste al funerale di Mahsa Amini, uccisa a 22 anni perché portava male il velo - LaStampa : Iran: portava male il velo, 22enne morta dopo arresto della “polizia della moralità”. Si scatena la protesta - MgraziaT : RT @ROBYBOX: Iran, proteste al funerale di Mahsa Amini, uccisa a 22 anni perché portava male il velo - ROBYBOX : Iran, proteste al funerale di Mahsa Amini, uccisa a 22 anni perché portava male il velo -

Mahsa Amini, una ragazza 22enne iraniana, è morta dopo essere entrata in coma martedì sera in seguito a un arresto a Teheran da parte della polizia perché nonil velo in modo corretto. Lo rende noto IranWire. Secondo la sezione iraniana di Amnesty International, la ragazza è stata arrestata in modo arbitrario dalla cosiddetta polizia della moralità" ......in coma in seguito a un arresto a Teheran avvenuto da parte della polizia perché nonil ... Il codice di abbigliamento per tutte le donne Poco dopo la rivoluzione del 1979, inl'hijab è ...Nuove proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini,la 22enne arrestata a Teheran perché non portava il velo in modo "appropriato" e morta 3 giorni dopo in ospedale per le percosse degli agenti. Centi ...Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Masha Amini, la 22enne iraniana picchiata a morte dagli agenti della polizia morale di Teheran che l'avevano arrestata perché ...