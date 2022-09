Iran, la Casa Bianca sulla 22enne uccisa dalla polizia perché indossava male il velo: «Morte imperdonabile. Abuso dei diritti umani» (Di venerdì 16 settembre 2022) «Una Morte imperdonabile». Così la Casa Bianca commenta la vicenda della 22enne Iraniana pestata a Morte dalla polizia della moralità, colpevole di non indossare correttamente il suo velo. Mahsa Amini sarebbe stata uccisa di botte dagli agenti Iraniani dopo essere stata arrestata a Teheran. «Siamo profondamente preoccupati per la Morte della 22enne Mahsa Amini, picchiata sotto custodia dalla polizia della moralità. Continueremo a ritenere i funzionari Iraniani responsabili per questi abusi dei diritti umani», ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale della ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) «Una». Così lacommenta la vicenda dellaiana pestata adella moralità, colpevole di non indossare correttamente il suo. Mahsa Amini sarebbe statadi botte dagli agentiiani dopo essere stata arrestata a Teheran. «Siamo profondamente preoccupati per ladellaMahsa Amini, picchiata sotto custodiadella moralità. Continueremo a ritenere i funzionariiani responsabili per questi abusi dei», ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale della ...

