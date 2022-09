IPO Porsche | range prezzo azioni e valutazione sono ufficiali Oggi il prospetto

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tutto pronto per l’IPO di. Come anticipato, Volkswagen ha fissato nel fine settimana sia ildidelleche lacomplessiva sulle base delle quali a partire dal prossimo 29 settembre 2022 verrà portato in borsa il 12,5% di. Le indicsulla forchetta didelle nuovee sull’intervallo di valorizzazioneanche se la pubblicazione delci sarà solo(vi terremo quindi aggiornati). Venendo ai numeri, ildidelleVolkswagen sarà tra i 76,50 e 82,50 euro. Considerano che l’IPO diè parziale ...

...ha fissato ieri una fascia di prezzo di collocamento per le azioni privilegiate di(prive di diritto di voto) da 76,50 a 82,50 euro per azione privilegiata. In totale, nel corso dell'...Il gruppo di Wolfsburg punta ad una raccolta compresa tra 8,7 e 9,4 miliardi di euro dall'di. Saranno collocate fino a 113.875.000 azioni privilegiate inclusa un'eventuale opzione di over ...(Teleborsa) - Volkswagen, gruppo automobilistico tedesco, punta a raccogliere fino a 9,4 miliardi di euro dalla quotazione di Porsche, per una valutazione del marchio fino a 75 miliardi di euro.Borse caute e dollaro super aspettando la Fed sui tassi - Le elezioni italiane potrebbero influenzare lo spread - Al via l'Ipo Porsche.