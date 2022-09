“Inondazione e omicidio colposo”. Si muove la Procura sul disastro nelle Marche (Di venerdì 16 settembre 2022) L'alluvione nelle Marche ha causato - secondo un bilancio ancora provvisorio - nove vittime e la Procura di Ancona ha deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta che ipotizza i reati di Inondazione e omicidio colposo. I reati ipotizzati sono al momento a carico di ignoti. Il fascicolo è nella mani del Procuratore aggiunto Valentina D'Agostino. Due delle persone morto sono in corso di identificazione e potrebbero essere ricomprese nel numero dei dispersi, al momento 4 tra i quali 2 minori. Un quadro sulla bomba d'acqua che ha colpito la zona è stato dato dal capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Fabrizio Curcio: “Sono stati momenti di terrore, con quantitativi di acqua veramente straordinari: in qualche ora ha piovuto un terzo di quello che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) L'alluvioneha causato - secondo un bilancio ancora provvisorio - nove vittime e ladi Ancona ha deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta che ipotizza i reati di. I reati ipotizzati sono al momento a carico di ignoti. Il fascicolo è nella mani deltore aggiunto Valentina D'Agostino. Due delle persone morto sono in corso di identificazione e potrebbero essere ricomprese nel numero dei dispersi, al momento 4 tra i quali 2 minori. Un quadro sulla bomba d'acqua che ha colpito la zona è stato dato dal capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Fabrizio Curcio: “Sono stati momenti di terrore, con quantitativi di acqua veramente straordinari: in qualche ora ha piovuto un terzo di quello che ...

