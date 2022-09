Indossava male il velo | 22enne picchiata e uccisa dalla furia islamista

(Di venerdì 16 settembre 2022) Mahsa Amini,iraniana, è morta dopo essere entrata in coma in seguito a un arresto a Teheran da parte della polizia perché non portava ilnel modo corretto. Il presidente iraniano chiede di aprire un'inchiesta sulla morte della ragazza

Iran, una ragazza indossa male il velo, la polizia religiosa l'arresta e dopo poco muore in ospedale. Mahsa Amini, 22 anni, di nazionalità iraniana non indossava 'in modo corretto il velo', è stata arrestata dalla polizia. La giovane era stata fermata tre giorni fa perché non indossava correttamente il velo. Come riportano diversi media iraniani indipendenti, la ragazza è deceduta all'ospedale Kasra nella capitale. La polizia nega le accuse dicendo che Amini ha "improvvisamente avuto un problema cardiaco".