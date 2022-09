“Incinta per la quarta volta”. Gossip bomba sulla bellissima attrice. Beccata così: FOTO (Di venerdì 16 settembre 2022) Blake Lively per la quarta volta Incinta. Una delle donne più belle del mondo, nonché una grandiosa attrice aspetta di nuovo un bambino. Il papà è sempre lui, il suo compagno di sempre: Ryan Reynolds. Una notizia che nessuno aveva ancora divulgato. Poi però la Livelli si è presentata sul red carpet col pancione e i FOTOgrafi sono impazziti. C’è da dirlo poi, Blake Lively e Ryan Reynolds sono una delle coppie più amate del mondo. Chi li segue sui social sa bene che i due sono soliti punzecchiarsi e giocare fra loro. Indimenticabile ad esempio la reazione di Ryan vedendo Blake cambiare praticamente abito sul red carpet al Met Gala ? I due sono già genitori di James che ha 7 anni, di Inez che ne ha 5 e di Betty che di anni ne ha 2. Naturalmente sono subito partite le totoscomesse per il sesso del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Blake Lively per la. Una delle donne più belle del mondo, nonché una grandiosaaspetta di nuovo un bambino. Il papà è sempre lui, il suo compagno di sempre: Ryan Reynolds. Una notizia che nessuno aveva ancora divulgato. Poi però la Livelli si è presentata sul red carpet col pancione e igrafi sono impazziti. C’è da dirlo poi, Blake Lively e Ryan Reynolds sono una delle coppie più amate del mondo. Chi li segue sui social sa bene che i due sono soliti punzecchiarsi e giocare fra loro. Indimenticabile ad esempio la reazione di Ryan vedendo Blake cambiare praticamente abito sul red carpet al Met Gala ? I due sono già genitori di James che ha 7 anni, di Inez che ne ha 5 e di Betty che di anni ne ha 2. Naturalmente sono subito partite le totoscomesse per il sesso del ...

fanpage : Quarto figlio in arrivo per #BlakeLively e #RyanReynolds . La coppia più glamour di Hollywood allarga ancora la fa… - MinisteroSalute : #FASDAwarenessday Nel nostro Paese 1 donna incinta su 3 dichiara di bere alcolici. Bere alcol in gravidanza può cau… - PanPicchio : @fannyg78 @sassari68 @M_Rachele Al di là del fatto che i controlli necessari per la gravidanza sono tutti gratuiti,… - martinamyyy : ecco, stessa cosa anche per edo, osannano uno che tradisce la moglie incinta e addirittura si perde il battesimo de… - Terry_Erice : @agente_zeta State dimenticando chi resta incinta dopo una violenza,chi deve abortire per questioni mediche,o perch… -