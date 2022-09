Incendio a Ciampino | a fuoco cumuli di rifiuti | aria irrespirabile FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 settembre 2022) Spaventosoquello divampato questa mattina, poco dopo le 4, a, in via Enzo Ferrari, all’altezza del civico 103. Le operazioni, nonostante siano passate ore, sono ancora in corso e i Vigili delal lavoro per domare le fiamme.nella discarica aA prenderedi, che si trovavano all’interno di un’area adibita a discarica di materiali edili ‘all’aperto‘. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte e le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza sono in corso. Sul posto i Vigili del, il funzionario di servizio, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. L’odore acre e il tam tam sui social Sui social da questa mattina si rincorrono i messaggi: sono in tanti a ...