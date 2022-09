Ilary e Totti | Facchinetti sbotta | “Piuttosto che parlarne in radio perdo il posto di lavoro” | poi lascia lo studio

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - stanzaselvaggia : Qualcuno conosce gli account Vinted di Totti e Ilary? - romatoday : Gli italiani scaricano Totti: dopo l'intervista si schierano con Ilary - RegalinoV : Totti e Ilary gate, Francesco Facchinetti sbotta e abbandona lo studio: “Non me ne frega niente”… -

Francesco Facchinetti abbandona la diretta radio di 105 Kaos per non parlare di: l'accaduto Da settimane ormai l'argomento principale di media e riviste di gossip è la separazione tra FrancescoBlasi . Una rottura che è diventato un vero e proprio caso ...Francesco Facchinetti abbandona la diretta radio per non parlare di/ "Piuttosto perdo il posto" Francesco, poi, rivela di aver cominciato a lavorare molto presto per essere indipendente ...Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia più discussa del momento, continuano ad essere al centro dell'attenzione. Ma non proprio di tutti... Francesco Facchinetti, conduttore di 105 Kaos (programma r ...La nota conduttrice e showgirl Ilary Blasi paparazzata mentre porta la figlia Isabel a scuola. Il look indossato ha lasciato di sasso il web.