Ilary e Totti | caos in radio | Facchinetti si rifiuta di parlarne e lascia lo studio | rischia il posto? “Me ne frego!”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 16 settembre 2022) La rottura traBlasi e Francescoè ormai cosa nota da settimane. E da settimane è diventato ufficialmente il gossip più chiacchierato del momento. Se ne parla praticamente ovunque: al bar, in tv e in. E proprio qui è successo ilnelle passate ore, quando Francescosi èto di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.