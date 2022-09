Ilary Blasi | parla Cristiano Iovino | «Io e lei amanti? Ecco la verità» Cosa ha detto

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi a quanto ammonta il patrimonio che dovranno dividersi: la cifra - #Francesco #Totti… - mauriziocori1 : RT @BillyZanne: #Rolex #Totti #Ilary Ilary Blasi che sputtana tutte le corna presenti nel mondo dello spettacolo: - RegalinoV : Totti e Ilary gate, Francesco Facchinetti sbotta e abbandona lo studio: “Non me ne frega niente”… -

Sono sempre più tesi i rapporti fra l'ex capitano della Roma e, soprattutto dopo l'ultima intervista di lui in esclusiva al Corriere della Sera, dove al giornalista Aldo Cazzullo , riferiva di non essere stato lui per primo a tradire, ma di aver ...Protagonisti Fabrizio Corona , suo figlio Carlos, ma anche e soprattutto Francesco Totti,e Instagram 'in persona'. Tutta colpa del profilo ufficiale dell'ex re dei paparazzi che è stato ...Si torna a parlare di Ilary Blasi. Dopo l'intervista bomba rilasciata la scorsa settimana da Francesco Totti, si espone per la prima volta il presunto amante con cui la conduttrice avrebbe tradito ...Cristiano Iovino, il presunto amante di Ilary Blasi, smentisce ufficialmente per la prima volte le voci che lo indicano come l'uomo responsabile della crisi che ha portato alla fine ...