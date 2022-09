Il vino fa male? Vi spieghiamo perché no (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Organizzazione mondiale della sanità se la prende con il vino, chiedendo di ridurre del 10% il consumo pro-capite in generale entro il 2025. Con l’European framework for action on alcohol 2022-2025 torna sui suoi passi e invece di contrastare l’abuso di alcol chiede di moderarne l’assunzione a prescindere dalle quantità. Si va così a imporre di ridurre il consumo di alcol e non a moderare l’assunzione dannosa. Una sottile differenza ma che cambia le carte in tavola rispetto alle precedenti normative, e fa naturalmente infuriare i rappresentanti del settore. Noi proviamo a mettere uno dopo l’altro i motivi per cui questa presa di posizione non ci piace, e pensiamo non inquadri il problema nella sua complessità. Partiamo dal paradosso bordolese, visto che il punto per l’OMS è tutelare la salute pubblica. Questo paradosso, ormai assodato da numerosi studi clinici, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Organizzazione mondiale della sanità se la prende con il, chiedendo di ridurre del 10% il consumo pro-capite in generale entro il 2025. Con l’European framework for action on alcohol 2022-2025 torna sui suoi passi e invece di contrastare l’abuso di alcol chiede di moderarne l’assunzione a prescindere dalle quantità. Si va così a imporre di ridurre il consumo di alcol e non a moderare l’assunzione dannosa. Una sottile differenza ma che cambia le carte in tavola rispetto alle precedenti normative, e fa naturalmente infuriare i rappresentanti del settore. Noi proviamo a mettere uno dopo l’altro i motivi per cui questa presa di posizione non ci piace, e pensiamo non inquadri il problema nella sua complessità. Partiamo dal paradosso bordolese, visto che il punto per l’OMS è tutelare la salute pubblica. Questo paradosso, ormai assodato da numerosi studi clinici, ...

gabrielecatania : L'acol fa male, sempre. Può non piacere, ma è così. - gipaper : @Blowjoint Il vino fa meno male della religione. - SergioVelari : @alex_orlowski Ti andrà male anche ora, inventarvi tutto per la disperazione di @pdnetwork non ha mai portato a nie… - Piergiulio58 : Oms contro il vino: “Fa male”. I produttori: “Nuovo proibizionismo”. - Pier8322 : @EmanuelaErre Il latte ci fa male.. Il vino ci rende allegri... -