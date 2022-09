Il telescopio | la scoperta che rivoluzionò il mondo Ma chi lo inventò?

DanieleMirabe86 : @Link4Universe La grande macchia scura, scoperta nel 2018 su Nettuno vista dal telescopio spaziale Hubble macchia s… -

inItalia

...allora lasarebbe di portata notevole. Tornando a parlare dei primi avvistamenti di queste nove stelle che per il momento non si vedono più, la loro visione fu possibile grazie al...... quali sono i tre premi della scienza assegnati nel 2022 Foldscope, il piccolodi carta ... Larisale a più di un decennio fa, quando Prakash si trovava in una giungla thailandese per ... Leonardo o Galileo Chi inventò il primo telescopio al mondo Le prime immagini dell'universo lontano ottenute dal James Webb Space Telescope hanno lasciato a bocca aperta gli astronomi. La scoperta inattesa di galassie così precoci è un miraggio o una rivoluzio ...Ha 46 anni, è toscano di origine ma vive a Seattle, dove è responsabile delle tecnologie quantistiche per Amazon Web Services ...