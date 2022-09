Il sistema d'allerta delle Marche non ha funzionato. Il buco nei bollettini della Protezione Civile (Di venerdì 16 settembre 2022) Non si placa la rabbia dei sindaci, che ieri non sono stati avvertiti dell'imminente bomba d'acqua. L'ammissione di Curcio Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 settembre 2022) Non si placa la rabbia dei sindaci, che ieri non sono stati avvertiti dell'imminente bomba d'acqua. L'ammissione di Curcio

