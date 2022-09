Il riscatto dietro a un obiettivo: al MANN di Napoli le fotografie dei ragazzi che cercano un'altra occasione (Di venerdì 16 settembre 2022) Al MANN, fino al 12 dicembre, in mostra le fotografie scattate da ragazzi e ragazze che cercano un riscatto sociale, dopo essere cresciuti in un contesto travagliato.... Leggi su dday (Di venerdì 16 settembre 2022) Al, fino al 12 dicembre, in mostra lescattate dae ragazze cheunsociale, dopo essere cresciuti in un contesto travagliato....

marfederzn : Il lager dietro l'angolo non accetta donazioni 8xmille. Costa 300 mln. lire all'anno quindi un mld e 200 mln lire o… - You_go77 : @Berta_SergiBS @Supersonick_ @ilmauri5 Sei così convinto che farebbero schifo fin dall'inizio? Seattle per la vogli… - marfederzn : Di solito i rapimenti nel lager dietro l'angolo sono fatti per chiedere un riscatto. Senza l'aiuto della polizie e… -