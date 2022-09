Il premier indiano Modi a Putin: «Non è il tempo per la guerra». Il presidente russo alle strette: «Vogliamo la fine prima possibile» – Il video (Di venerdì 16 settembre 2022) Vladimir Putin continua a Samarcanda i suoi confronti con il leader del mondo orientale. Dopo il faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping e quello turco Recep Tayyip Erdo?an, oggi il leader russo ha incontrato Narendra Modi. Il primo ministro indiano, dopo le consuete foto di rito con le strette di mano e i saluti, si è rivolto direttamente al suo interlocutore: «Eccellenza, io so che oggi non è il tempo di fare la guerra». Arrivato al vertice Shangai Cooperation Organization (Sco) in Uzbekistan per ricostruire e saldare i rapporti internazionali, come riporta Tass e la stessa televisione pubblica uzbeca Doordashan, Putin ha detto di essere a conoscenza delle preoccupazioni di Modi, garantendo che farà «di ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Vladimircontinua a Samarcanda i suoi confronti con il leader del mondo orientale. Dopo il faccia a faccia con ilcinese Xi Jinping e quello turco Recep Tayyip Erdo?an, oggi il leaderha incontrato Narendra. Il primo ministro, dopo le consuete foto di rito con ledi mano e i saluti, si è rivolto direttamente al suo interlocutore: «Eccellenza, io so che oggi non è ildi fare la». Arrivato al vertice Shangai Cooperation Organization (Sco) in Uzbekistan per ricostruire e saldare i rapporti internazionali, come riporta Tass e la stessa televisione pubblica uzbeca Doordashan,ha detto di essere a conoscenza delle preoccupazioni di, garantendo che farà «di ...

