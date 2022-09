Il post dello zio di Ilary punge Totti: "Ci hanno insegnato i valori..." (Di venerdì 16 settembre 2022) Su Instagram lo zio della Blasi ha scritto un lungo messaggio e a molti non è sfuggita la stoccata all'indirizzo di Francesco Totti. Ma non sono mancate neppure le critiche Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Su Instagram lo zio della Blasi ha scritto un lungo messaggio e a molti non è sfuggita la stoccata all'indirizzo di Francesco. Ma non sono mancate neppure le critiche

fattoquotidiano : Marche, prevista una nuova allerta meteo gialla per domani. Si tratta dello stesso avviso arrivato per la serata di… - Leccezionaleit : #FabrizioDelRosso: “Prestazione giusta. Siamo in crescita”. Il vice dello squalificato Baroni racconta come sia sta… - ItalianSerieA : New post: Front Pages, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, and Tutto Sport, Friday 16 September 2022 - InfoMarittime : Il presidente Messina si augura che presto diventi legge dello Stato 'così da allineare il nostro oramai collaudato… - assoaeroarma : Donato alla 46ª Brigata Aerea #AeronauticaMilitare di #Pisa, l’equipaggiamento storico di Piloti e Specialisti del… -