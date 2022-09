Il Paradiso delle Signore, cambio di programmazione: lo annucia Alessandro Tersigni. Il motivo è straordinario! Anticipazioni (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Paradiso delle Signore: in teoria oggi, venerdì 16 ottobre, dovrebbe essere stata l’ultima puntata della settimana. Tuttavia cambierà qualcosa. Come? Scopriamolo insieme! Il Paradiso delle Signore: una puntata viene anticipata. Lo dice … Vittorio Conti! Prima che questa settimana finisca, il pubblico rivedrà “Il Paradiso delle Signore“. Succederà domani, sabato di 17 settembre, dalle 14:05 con ben due episodi! L’annuncio (pur senza specificare l’orario della messa in onda) è stato dato con una “Storia” su Instagram da Alessandro Tersigni, alias il direttore del grande magazzino milanese, Vittorio Conti. Il cambiamento avviene perché la soap non è stata trasmessa l’altroieri (così come la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 settembre 2022) Il: in teoria oggi, venerdì 16 ottobre, dovrebbe essere stata l’ultima puntata della settimana. Tuttavia cambierà qualcosa. Come? Scopriamolo insieme! Il: una puntata viene anticipata. Lo dice … Vittorio Conti! Prima che questa settimana finisca, il pubblico rivedrà “Il“. Succederà domani, sabato di 17 settembre, dalle 14:05 con ben due episodi! L’annuncio (pur senza specificare l’orario della messa in onda) è stato dato con una “Storia” su Instagram da, alias il direttore del grande magazzino milanese, Vittorio Conti. Il cambiamento avviene perché la soap non è stata trasmessa l’altroieri (così come la ...

tuttopuntotv : Il Paradiso delle Signore 7 in onda con un doppio appuntamento: quando e perché #ilparadisodellesignore - radioromait : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntata 17 Settembre 22, cosa succede, spoiler, trama, streaming, repliche - millozza : RT @GI0R_GIA_: Zia Florence ha salvato il Paradiso. Aspetto delle scuse pure per lei. #ilparadisodellesignore - ValeCB : RT @GI0R_GIA_: Zia Florence ha salvato il Paradiso. Aspetto delle scuse pure per lei. #ilparadisodellesignore - Eli5Cullen : RT @GI0R_GIA_: Zia Florence ha salvato il Paradiso. Aspetto delle scuse pure per lei. #ilparadisodellesignore -