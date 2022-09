Il Paradiso delle Signore 7 in onda con un doppio appuntamento: quando e perché (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Paradiso delle Signore, la serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo raddoppia il suo appuntamento. Scopriamo perché e quando andrà in onda. Il Paradiso delle Signore doppio appuntamento: ecco perché Il cambio di programmazione de Il Paradiso delle Signore è determinato dalla volontà della Rai di recuperare la puntata di mercoledì 14 Settembre. Infatti, la fiction era saltata a causa della morte della regina Elisabetta. Sulla rete era andato in onda lo speciale del Tg 1. Inoltre, il 19 Settembre Il Paradiso delle Signore non andrà in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 settembre 2022) Il, la serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo raddoppia il suo. Scopriamoandrà in. Il: eccoIl cambio di programmazione de Ilè determinato dalla volontà della Rai di recuperare la puntata di mercoledì 14 Settembre. Infatti, la fiction era saltata a causa della morte della regina Elisabetta. Sulla rete era andato inlo speciale del Tg 1. Inoltre, il 19 Settembre Ilnon andrà in ...

