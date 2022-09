Il Papa: «Armi all’Ucraina? Difendersi quando necessario è amore di patria» (Di venerdì 16 settembre 2022) Francesco sull’aereo di ritorno dal Kazakistan parla della Russia: «Il dialogo con l’aggressore puzza, ma si deve fare». Il pontefice guarda anche al resto del mondo: «In Occidente c’è il pericolo dei messia populisti. Non me la sento di qualificare la Cina come antidemocratica, è un Paese complesso» Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 settembre 2022) Francesco sull’aereo di ritorno dal Kazakistan parla della Russia: «Il dialogo con l’aggressore puzza, ma si deve fare». Il pontefice guarda anche al resto del mondo: «In Occidente c’è il pericolo dei messia populisti. Non me la sento di qualificare la Cina come antidemocratica, è un Paese complesso»

