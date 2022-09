Il nuovo decreto Aiuti di Draghi: cambia l’Isee per il bonus sociale per aiutare 600 mila famiglie in più (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri oggi alle 11 esaminerà e varerà il nuovo decreto Aiuti. L’ultimo provvedimento dell’era di Mario Draghi ha una dote di 13 miliardi di euro. E amplierà la platea delle famiglie beneficiarie del bonus sociale. Includendo i nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro. Consentendo uno sconto sulle bollette pari al 30%. I sostegni arriveranno anche a bar e ristoranti. E dovrebbe arrivare anche la rimodulazione della tassa sugli extraprofitti delle società energetiche. Puntando sull’addizionale Ires invece che sul differenziale Iva. Confermato il credito d’imposta rafforzato per le imprese. Ma intanto c’è anche un problema condomini. Le società del gas temono insolvenze e chiedono pagamenti anticipati. Con il rischio distacchi ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri oggi alle 11 esaminerà e varerà il. L’ultimo provvedimento dell’era di Marioha una dote di 13 miliardi di euro. E amplierà la platea dellebeneficiarie del. Includendo i nuclei familiari con Isee fino a 15euro. Consentendo uno sconto sulle bollette pari al 30%. I sostegni arriveranno anche a bar e ristoranti. E dovrebbe arrivare anche la rimodulazione della tassa sugli extraprofitti delle società energetiche. Puntando sull’addizionale Ires invece che sul differenziale Iva. Confermato il credito d’imposta rafforzato per le imprese. Ma intanto c’è anche un problema condomini. Le società del gas temono insolvenze e chiedono pagamenti anticipati. Con il rischio distacchi ...

