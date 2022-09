Il No di Draghi al secondo mandato stronca le speranze di Renzi e Calenda (che ancora oggi insistevano sul bis del premier) (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ stato e continua a essere il cavallo di battaglia del sedicente “terzo polo“. Dai leader ai candidati di Azione e Italia viva, in queste settimane, la proposta di un Draghi bis dopo il voto è stata incessante e martellante. A stroncare le speranze di Renziani e calendiani, ci ha pensato proprio il diretto interessato. Senza giri di parole il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto con un “No” secco alla domanda su una sua eventuale disponibilità per un secondo mandato, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri. E pensare che proprio oggi, Renzi e Calenda avevano continuato a spingere in quella direzione. “Il nostro obiettivo non è essere l’ago bilancia, ma essere il perno per far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ stato e continua a essere il cavallo di battaglia del sedicente “terzo polo“. Dai leader ai candidati di Azione e Italia viva, in queste settimane, la proposta di unbis dopo il voto è stata incessante e martellante. Are lediani e calendiani, ci ha pensato proprio il diretto interessato. Senza giri di parole il presidente del Consiglio Marioha risposto con un “No” secco alla domanda su una sua eventuale disponibilità per un, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri. E pensare che proprioavevano continuato a spingere in quella direzione. “Il nostro obiettivo non è essere l’ago bilancia, ma essere il perno per far ...

