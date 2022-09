Il monologo di Senza giri di boa al Tpi Fest di Bologna: “Elisabetta Franchi non conosce le donne di oggi” | VIDEO (Di venerdì 16 settembre 2022) Era maggio quando, dopo le dichiarazioni di Elisabetta Franchi sulle donne impiegate nella sua azienda, un gruppo di giornaliste ha deciso di lanciare la campagna social #Senzagiridiboa, per dire no al modello proposto dall’imprenditrice romagnola. Da allora la campagna si è estesa e centinaia di donne che hanno deciso di raccontare le proprie esperienze, e ora dai social si è trasformata in un libro e arriverà presto anche nei teatri. Nel corso della prima serata del Tpi Fest tre di loro, Giulia Cerino, Micaela Farrocco e Sofia Mattioli hanno raccontato storie di donne che hanno sempre sofferto il modello lavorativo imposto alle donne nel nostro Paese: “Elisabetta Franchi ha dimostrato di non ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 settembre 2022) Era maggio quando, dopo le dichiarazioni disulleimpiegate nella sua azienda, un gruppo di giornaliste ha deciso di lanciare la campagna social #diboa, per dire no al modello proposto dall’imprenditrice romagnola. Da allora la campagna si è estesa e centinaia diche hanno deciso di raccontare le proprie esperienze, e ora dai social si è trasformata in un libro e arriverà presto anche nei teatri. Nel corso della prima serata del Tpitre di loro, Giulia Cerino, Micaela Farrocco e Sofia Mattioli hanno raccontato storie diche hanno sempre sofferto il modello lavorativo imposto allenel nostro Paese: “ha dimostrato di non ...

