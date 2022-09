Il governo contro l’ammissione della lista Referendum e Democrazia. “Se ricorso accolto rinvio”. Cappato: “Ricatto istituzionale” (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo l’esclusione delle liste, presentate con la raccolta di firme digitali, era stato presentato un ricorso da parte dei legali di “Referendum e Democrazia con Cappato”. L’udienza si terrà lunedì 19 a Milano in Tribunale e oggi il governo, a cui erano stati rivolti molti appelli affinché per decreto fossero accettate firme raccolte con lo Spid, si è costituito contro l’ammissione della lista. La memoria depositata da parte dell’Avvocatura dello Stato, fanno sapere i ricorrenti, difende l’esclusione della lista ricordando che” le elezioni sono un “complesso procedimento, con rigorose scansioni temporali che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero completamente stravolte al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo l’esclusione delle liste, presentate con la raccolta di firme digitali, era stato presentato unda parte dei legali di “con”. L’udienza si terrà lunedì 19 a Milano in Tribunale e oggi il, a cui erano stati rivolti molti appelli affinché per decreto fossero accettate firme raccolte con lo Spid, si è costituito. La memoria depositata da parte dell’Avvocatura dello Stato, fanno sapere i ricorrenti, difende l’esclusionericordando che” le elezioni sono un “complesso procedimento, con rigorose scansioni temporali che, in caso di accoglimento del, sarebbero completamente stravolte al ...

CarloCalenda : Abbiamo presentato oggi un odg alla Camera per impegnare il Governo ad attivare il rigassificatore di Piombino il p… - marcocappato : Il Governo #Draghi si è costituito in giudizio contro l'ammissione della nostra Lista alle elezioni. Dicono che alt… - LaVeritaWeb : Pugno duro del governo ucraino contro i presunti collaborazionisti di Mosca nei territori riconquistati. Sui social… - lanzo_ruggero : RT @pdnetwork: Ieri @EnricoLetta lo ha chiesto in Aula e oggi il Governo ha accolto il nostro appello. Nel #decretoaiutiter ci sono misure… - ColdirettiAL : #Coldiretti Alessandria commenta misure varate dal #Governo contro caro bollette ENERGIA??????: BENE CDM SU AGRICOLTU… -