Il giorno dell’Iran L’incontro Xi-Raisi | con l’obiettivo di aggirare le sanzioni

(Di venerdì 16 settembre 2022) Nuove alleanze geopolitiche in vista. Hossein Amir-Abdollahian, ministro degli Esteri, ha firmato ieri un memorandum obbligatorio per aderire all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Sull’account ufficiale Instagram, il rappresentante del governo di Teheran ha spiegato che “ora l’Iran è entrato in una nuova fase di varie cooperazioni economiche, commerciali, di transito ed energetiche”. E a tendergli la mano saranno la Russia e la Cina, Paesi che guidano l’organizzazione. Già dal 2021 la Sco aveva approvato la domanda di adesione, mentre Teheran chiedeva aiuto per creare un meccanismo di difesa dalleeconomiche internazionali dell’Occidente. Grigory Logvinov, vicesegretario della Sco, ha spiegato alla tv statale russa che l’Iran ora sarà in grado di prendere parte alle riunioni ...