Il diavolo in Ohio, una seduzione diabolica riuscita solo a metà (Di venerdì 16 settembre 2022) La serie Il diavolo in Ohio è approdata su Netflix il 2 settembre e ha conquistato il pubblico della piattaforma streaming, contendendosi il podio dei contenuti più visti con la quinta stagione di Skam Italia, poi con The Crown (che siamo tutti a tornare a vedere sull'onda emotiva generata dalla morte della Regina Elisabetta). Nonostante la continua offerta di novità (Cobrai Kai 5, The Imperfects), Il diavolo in Ohio si mantiene comunque nella prima parte della classifica degli show più visti su Netflix. Non accade per opera di un sortilegio diabolico, ma è la conseguenza di un prodotto abbastanza riuscito che ammicca al true crime. Per quanto Il diavolo in Ohio sia un titolo di fiction, infatti, tratto da un omonimo romanzo (attualmente inedito in Italia) di Daria Polatin, showrunner ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 settembre 2022) La serie Ilinè approdata su Netflix il 2 settembre e ha conquistato il pubblico della piattaforma streaming, contendendosi il podio dei contenuti più visti con la quinta stagione di Skam Italia, poi con The Crown (che siamo tutti a tornare a vedere sull'onda emotiva generata dalla morte della Regina Elisabetta). Nonostante la continua offerta di novità (Cobrai Kai 5, The Imperfects), Ilinsi mantiene comunque nella prima parte della classifica degli show più visti su Netflix. Non accade per opera di un sortilegio diabolico, ma è la conseguenza di un prodotto abbastanza riuscito che ammicca al true crime. Per quanto Ilinsia un titolo di fiction, infatti, tratto da un omonimo romanzo (attualmente inedito in Italia) di Daria Polatin, showrunner ...

TheSimpaSimpo : Il diavolo in Ohio su Netflix: imbarazzante. - FilippoCicogna : Novità libri: Il diavolo in Ohio – serie tv Netflix - GiornalismoI : 7 serie e film sui cult da guardare se ti è piaciuto “The Devil in Ohio” di Netflix il diavolo in Ohiola serie con… - lettriceseriale : La serie TV del mese di settembre. #serietv #televione #devilinohio - TizyanaAzzurra : Cinevisioni e Letture: - Il diavolo in Ohio -