Il ballo di Vinicius scatena i razzisti: la Spagna litiga, anche Pelé lo difende (Di venerdì 16 settembre 2022) Balla Vini, balla. Questo dicono a Vinicius Junior, travolgente attaccante del Madrid, i compagni brasiliani. Da Neymar a Pelé. Sì, anche O Rei con tutti i suoi problemi di salute ha sentito il ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 settembre 2022) Balla Vini, balla. Questo dicono aJunior, travolgente attaccante del Madrid, i compagni brasiliani. Da Neymar a. Sì,O Rei con tutti i suoi problemi di salute ha sentito il ...

ETGazzetta : Vinicius e il ballo dopo i gol: insulti razzisti, ma Pelé lo difende - jeanpauldl1998 : @Gaucho_RN nulla come già non c'entrava nulla l'aver tirato in ballo vinicius, io ho detto occhio che 45 del Real n… -