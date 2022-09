I 200 passeggeri rimasti imprigionati nella stazione della Metro A di Roma a causa dello sciopero (Di venerdì 16 settembre 2022) Circa 200 passeggeri della Metro A di Roma sono rimasti “imprigionati” stamattina alla stazione Cornelia a causa dello sciopero del trasporto pubblico che era in procinto di cominciare. Nello specifico, gli utenti sono rimasti bloccati uscendo dall’ultima Metro prima dell’inizio dell’agitazione, trovandosi di fronte i cancelli chiusi. Il disagio era stato comunicato su Twitter da un utente, al quale Atac aveva prontamente risposto tramite il suo profilo ufficiale: “Salve, abbiamo avvisato la security” e subito dopo “sul posto è intervenuto il personale di Security per l’apertura dei cancelli, ci scusiamo”. Dopodiché, a seguito di alcune verifiche, Atac aveva reso noto che “in relazione ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Circa 200A disono” stamattina allaCornelia adel trasporto pubblico che era in procinto di cominciare. Nello specifico, gli utenti sonobloccati uscendo dall’ultimaprima dell’inizio dell’agitazione, trovandosi di fronte i cancelli chiusi. Il disagio era stato comunicato su Twitter da un utente, al quale Atac aveva prontamente risposto tramite il suo profilo ufficiale: “Salve, abbiamo avvisato la security” e subito dopo “sul posto è intervenuto il personale di Security per l’apertura dei cancelli, ci scusiamo”. Dopodiché, a seguito di alcune verifiche, Atac aveva reso noto che “in relazione ...

