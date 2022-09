Harry e Meghan senza freni, rompono il protocollo reale: la Regina non lo avrebbe MAI accettato (Di venerdì 16 settembre 2022) Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto un gesto che ha scandalizzato tutti quanti. Ecco il filmato che lo dimostra. La morte della Regina Elisabetta II è un evento storico data l’importanza della sua figura che per ben 70 anni ha regnato sul Regno Unito diventando la prima donna ad aver regnato per tanto tempo in un Paese. Nella classifica dei regnanti più longevi, invece, si classifica al secondo posto dopo Luigi XIV che invece risulta colui che è vissuto più a lungo durante il periodo del suo Regno in Francia. Harry e Meghan e il gesto che ha rotto il protocollo reale Per via della scomparsa della Sovrana, tutti i suoi famigliari si sono riuniti sotto al suo capezzale in questi giorni a partire dall’8 settembre giorno in cui la ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 settembre 2022) Il principeMarkle hanno fatto un gesto che ha scandalizzato tutti quanti. Ecco il filmato che lo dimostra. La morte dellaElisabetta II è un evento storico data l’importanza della sua figura che per ben 70 anni ha regnato sul Regno Unito diventando la prima donna ad aver regnato per tanto tempo in un Paese. Nella classifica dei regnanti più longevi, invece, si classifica al secondo posto dopo Luigi XIV che invece risulta colui che è vissuto più a lungo durante il periodo del suo Regno in Francia.e il gesto che ha rotto ilPer via della scomparsa della Sovrana, tutti i suoi famigliari si sono riuniti sotto al suo capezzale in questi giorni a partire dall’8 settembre giorno in cui la ...

antoguerrera : Una foto straordinaria, di @jeremyselwyn1, scattata ieri sera tra le grate di Buckingham Palace, appena arrivato il… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan sarebbero furiosi per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispet… - rtl1025 : ?? Anche i duchi di Sussex, #Harry e #Meghan, sono in viaggio per raggiungere la residenza scozzese di Balmoral, dov… - stattviciname : RT @BeTheSunshine4: Il pedofilo stupratore che ha risarcito la sua vittima con soldi pubblici pur di mantenere la facciata della corona, er… - Marilunasck : Lo dico, stasera voglio dirlo, Topogigio Re Carlo, ha fatto un errore a non assegnare i titoli ai figli di Harry e Meghan #casareale -