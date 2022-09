Ha scoperto il Kamasutra? Hoara Borselli | la frase rubata di Enrico Letta

(Di venerdì 16 settembre 2022)avverte i suoi : «È importante usare tutte le posizioni più retrograde di Fdi». (Corriere 14/09) Ohhh. Finalmentehail! *** De Magistris: «Dobbiamo colpire le grandi rendite finanziarie, patrimoniali e immobiliari con tasse di solidarietà». (Corriere 14/09) Eh, sì. Sennò non ce la fai a radere al suolo questo Paese. *** Ombre russe sul voto. (La stampa 14/09) O americane? *** Sergio Chiamparino: «Il Pd è coerente, Salvini no». (La Stampa 14/09) L'importante in politica è dire sempre la stessa stupidaggine. *** Calenda: «Non farò mai un accordo politico con la destra di Salvini e Meloni. Ma se ci fosse da sostenere un governo di unità nazionale, ci sarei». (Fanpage 13 Settembre) Un uomo tutto d'un pezzo. Quando dice mai è mai! Non ci sono santi. *** Calenda a Di Maio: «Venditore di ...

Gagarin Magazine

Il vero oroscopo del: ecco le migliori posizioni per tutti i segni. L'oroscopo può essere rivelatore di molti ... la loro natura animalesca e primitiva esce allo. Miglior posizione ...Ho guardato moltissimi porno, a volte per giorni interi, ho letto il, perché mi sono detta "Vuoi che in un libro simile non abbiamo parlato di dildo!". Infatti hoche uno dei ... Zap & Ida, dai Naufraghi ai gialli • Gagarin Magazine