"Ha forse cambiato idea?". Monti lo inchioda, Cacciari sbrocca: caos dalla Gruber (Di venerdì 16 settembre 2022) Da premier non ha avuta molta fortuna, Mario Monti. Da candidato e leader politico, ancora meno. Perlomeno però il professore potrà da oggi fregiarsi di un titolo pressoché unico: è stato il solo a mettere in difficoltà dialettica Massimo Cacciari in un talk. Il fattaccio è avvenuto negli studi di Lilli Gruber, a Otto e mezzo, dove i due autorevoli commentatori sono presenza ricorrente. Vulcanico e debordante il filosofo, pacatissimo ma tagliente come una lama l'economista. Parte in quarta l'ex sindaco di Venezia, che nei mesi scorsi si era ritagliato il controverso ruolo di capopopolo anti-Green pass «I governi di larghe intese con i tecnici? Veniamo da una stagione politica in cui i partiti hanno solo creato caos», ricorda. «Il Quirinale ha sempre avuto un ruolo un po' come il preside a scuola. Spesso è suonata ...

