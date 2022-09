Guerra Russia-Ucraina, Putin: “Vogliamo la fine della guerra il prima possibile ma Kiev non negozia” (Di venerdì 16 settembre 2022) Scoperta una fossa comune a Izyum con 440 corpi. Zelensky: «Bucha, Mariupol e ora Izyum. La Russia lascia morte ovunque». A Berdyansk morti anche il promotore del referendum separatista nella regione di Zaporizhzhia e sua moglie Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 settembre 2022) Scoperta una fossa comune a Izyum con 440 corpi. Zelensky: «Bucha, Mariupol e ora Izyum. Lalascia morte ovunque». A Berdyansk morti anche il promotore del referendum separatista nella regione di Zaporizhzhia e sua moglie

