GTWC Europe, risultato Pre-Qualifying Valencia: WRT #32 torna al top con Audi, nono posto per Valentino Rossi (Di venerdì 16 settembre 2022) Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) svettano nelle Pre-Qualifying di Valencia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. I campioni in carica chiudono in bellezza la giornata rispondendo a Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), diretti rivali per il titolo che in mattinata erano riusciti a fare la differenza. L’Audi #32 di WRT ha terminato il primo giorno in pista nell’impianto dedicato a ‘Riccardo Tormo’ con il tempo di 1.31.474 con solo 84 millesimi di scarto su Pieter Schothorst / Dennis Marschall (Attempto Racing #66/Audi). Buona giornata anche per Miguel Ramos/Dean Macdonald (Garage #188/McLaren), presente al terzo posto assoluto con il giro veloce in PRO-AM. Christopher Mies /Jean-Baptiste Simmenauer (WRT ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/) svettano nelle Pre-didel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. I campioni in carica chiudono in bellezza la giornata rispondendo a Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), diretti rivali per il titolo che in mattinata erano riusciti a fare la differenza. L’#32 di WRT ha terminato il primo giorno in pista nell’impianto dedicato a ‘Riccardo Tormo’ con il tempo di 1.31.474 con solo 84 millesimi di scarto su Pieter Schothorst / Dennis Marschall (Attempto Racing #66/). Buona giornata anche per Miguel Ramos/Dean Macdonald (Garage #188/McLaren), presente al terzoassoluto con il giro veloce in PRO-AM. Christopher Mies /Jean-Baptiste Simmenauer (WRT ...

PelleMotorsport : Barwell Motorsport in pista con un nuovo equipaggio per la 3h di Barcellona #pellemotorsport #motori #racing… - francioniflli : GTWC Europe: Valentino Rossi: “A Valencia il podio non è lontano” - leopnd1 : RT @It_Endurance: #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #sprint #finale #champions - It_Endurance : #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #sprint #finale #champions - It_Endurance : #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #sprint #finale #champions -