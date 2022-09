Grosseto, 'morto per la mucca pazza'. Indaga la Procura - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 16 settembre 2022) I 5 Stelle presentano un'interrogazione in Regione per avere informazioni. L'autopsia eseguita allo Spallanzani di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 settembre 2022) I 5 Stelle presentano un'interrogazione in Regione per avere informazioni. L'autopsia eseguita allo Spallanzani di ...

SkyTG24 : Mucca pazza: 61enne morto a Grosseto, autopsia allo Spallanzani - toscanamedianew : Spettro mucca pazza per un decesso a Grosseto - qn_lanazione : Grosseto, 'morto per la mucca pazza'. Indaga la Procura - GrossetoNotizie : Uomo morto per mucca pazza, i 5 Stelle: “La Regione chiarisca e informi i cittadini” - Olivia7374 : RT @SkyTG24: Mucca pazza: 61enne morto a Grosseto, autopsia allo Spallanzani -