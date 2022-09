Green Shopping | l' edizione carbon neutral di Homi Fashion&Jewels Exhibition

(Di venerdì 16 settembre 2022) Bijoux e accessori moda in fiera a Milano nella primaa emissioni zero diFashion&Jewels. E poi giovani brand dall'animo, linee ad alto tasso di eco-compatibilità e capsule collection amiche del pianeta. In una gallery dove ecologico fa rima con cool, sostenibile con trendy. A prova di sensi di colpa

inNaturale.com

Maxi - operazione per Ariston che, in nome della strategia, compra la tedesca Centrotec Climate Systems: il gruppo italiano ha messo sul piatto 703 ... Dopo loin Israele del 2021, il ...... secure checkout experience that can feature high authorization rates and an improved... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen__RGB_Logo.jpg Fare shopping in modo sostenibile √® possibile, ecco come Paolo Merloni: ¬ęScelta coerente con la nostra strategia. Un investimento che ci rende ancora pi√Ļ protagonisti nel settore della sostenibilit√†¬Ľ ...(ANSA) - ROMA, 09 SET - Al film 'White Noise' di Noah Baumbach, in concorso alla 79/a Mostra del cinema di Venezia, √® andato il 'Green Drop ...