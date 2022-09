Gran Turismo: Orlando Bloom nel cast del film (Di venerdì 16 settembre 2022) L'attore Orlando Bloom farà parte del cast del film Gran Turismo, un progetto ispirato al popolare videogioco. Gran Turismo avrà nel proprio cast anche Orlando Bloom in un ruolo da protagonista. L'adattamento del popolare videogioco vedeva già coinvolto David Harbour, star di Stranger Things e Black Widow. Il film Gran Turismo sarà diretto da Neill Blomkamp e Orlando Bloom, nel progetto, avrà la parte di un esperto di marketing molto ambizioso che sta vendendo lo sport del motociclismo e forse potrebbe credere nella sua arte. Le riprese inizieranno la prossima settimana in Europa e la produzione è affidata a PlayStation ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022) L'attorefarà parte deldel, un progetto ispirato al popolare videogioco.avrà nel proprioanchein un ruolo da protagonista. L'adattamento del popolare videogioco vedeva già coinvolto David Harbour, star di Stranger Things e Black Widow. Ilsarà diretto da Neill Blomkamp e, nel progetto, avrà la parte di un esperto di marketing molto ambizioso che sta vendendo lo sport del motociclismo e forse potrebbe credere nella sua arte. Le riprese inizieranno la prossima settimana in Europa e la produzione è affidata a PlayStation ...

