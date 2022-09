Gran Turismo, Archie Madekwe nel cast del film accanto a David Harbour (Di venerdì 16 settembre 2022) Archie Madekwe entra nel cast di 'Gran Turismo', l'adattamento cinematografico di Sony Pictures e PlayStation Productions con David Harbour. Archie Madekwe reciterà al fianco di David Harbour in Gran Turismo, l'adattamento di Sony Pictures e PlayStation Productions del videogioco di corse più venduto. L'attore sarà al fianco del già annunciato David Harbour. Madekwe è apparso in precedenza in Midsommar, diretto da Ari Aster nel 2019, con Florence Pugh, Jack Reynor e Vilhelm Blomgren. Ha anche recitato al fianco di Lily-Rose Depp, Colin Farell e Tye Sheridan in Voyagers. Tuttavia, è noto soprattutto per il suo ruolo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022)entra neldi '', l'adattamento cinematografico di Sony Pictures e PlayStation Productions conreciterà al fianco diin, l'adattamento di Sony Pictures e PlayStation Productions del videogioco di corse più venduto. L'attore sarà al fianco del già annunciatoè apparso in precedenza in Midsommar, diretto da Ari Aster nel 2019, con Florence Pugh, Jack Reynor e Vilhelm Blomgren. Ha anche recitato al fianco di Lily-Rose Depp, Colin Farell e Tye Sheridan in Voyagers. Tuttavia, è noto soprattutto per il suo ruolo ...

NickyEchelon : @Smagen92 ooh fammi sapere com'è Gran Canaria (su ig che qui ci entro ogni 2 anni ormai hhah) consiglio non richie… - MoviesAsbury : #ArchieMadekwe, attore noto per Midsommar, è entrato nel cast di #GranTurismo, adattamento targato Sony Pictures e… - harry_james : #DavidHarbour (Stranger Things, Black Widow) interpreterà un pilota in pensione nell'adattamento live action di… - Screenweek : #DavidHarbour (Stranger Things, Black Widow) interpreterà un pilota in pensione nell'adattamento live action di… - Voto10 : David Harbour reciterà all'interno dell'adattamento di Gran Turismo -