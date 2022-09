Gossip Girl: Corona nella telenovela Ilary-Totti, Di Caprio con Gigi Hadid (Di venerdì 16 settembre 2022) Nuovo imperdibile appuntamento su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Nuovo imperdibile appuntamento su Calciomercato.com con, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors,...

vogue_italia : Questo il look è il risultato di un riuscitissimo mix tra la Serena van der Woodsen di Gossip Girl e la Cher Horowi… - sportli26181512 : Gossip Girl: Corona nella telenovela Ilary-Totti, Di Caprio con Gigi Hadid: Nuovo imperdibile appuntamento su… - Elysian__99 : @saintouge @nonihaed Oddio non credevo ci fosse un collegamento diretto con Gossip Girl originale, appena finisco il rewatch lo inizio! - fioridizuccaa : mi è tornata la fissa per questa canzone da quando l'ho sentita in Gossip Girl - pr0zacpiu : La Swift è la classica miliardaria è come serena di gossip girl identica ma come fa a stare simpatica io boh -