Golf: Open d'Italia 2022, Rory McIlroy leader del 2° giro prima della sospensione. Michetti miglior italiano, ultimi verdetti domani mattina (Di venerdì 16 settembre 2022) Si è conclusa da poco la seconda giornata dell'Open d'Italia al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), con il secondo giro sospeso per oscurità con alcuni possibili e importanti cambiamenti in zona taglio. Cambia il nome del leader, là dove c'è ancora una situazione più volte a buona caratterizzazione ventosa: Rory McIlroy, con un birdie realizzato alla buca 18 al calar del sole, va a chiudere il suo giro in -5 e a porsi davanti con il totale di -9 (67 66). Anche oggi eagle per il nordirlandese, splendidamente realizzato al par 5 della buca 12, poi sei birdie e tre bogey. Secondo il campione dello US Open, l'inglese Matt Fitzpatrick, con lo score di -8 (65 69). Abbastanza altalenante il suo ...

