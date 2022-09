Gli Usa smontano le bufale della sinistra: “Alleati di qualsiasi governo. Fondi russi? Non c’è l’Italia” (Di venerdì 16 settembre 2022) Le bufale della sinistra sulle paure degli Usa e degli Alleati “atlantici” per un governo di centrodestra e sulla presenza di partiti “putiniani” italiani nel dossier in cui si parla di finanziamenti da parte di Mosca, ieri sono state spazzate via dalla telefonata tra il premier Draghi e il segretario di Stato americano Blinken. Un chiarimento sollecitato, a quanto pare, proprio da Palazzo Chigi, in queste ore in cui in Italia il centrosinistra urla allo scandalo su presunti finanziamenti russi alla Lega di cui non si ha traccia, neanche in quel misterioso dossier che gli Usa avrebbero preparato forse solo sulla base di indiscrezioni di stampa quasi del tutto già note e che qualcuno, come il ministro degli Esteri Di Maio, tra un “volo” e l’altro in pizzeria, sta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Lesulle paure degli Usa e degli“atlantici” per undi centrodestra e sulla presenza di partiti “putiniani” italiani nel dossier in cui si parla di finanziamenti da parte di Mosca, ieri sono state spazzate via dalla telefonata tra il premier Draghi e il segretario di Stato americano Blinken. Un chiarimento sollecitato, a quanto pare, proprio da Palazzo Chigi, in queste ore in cui in Italia il centrourla allo scandalo su presunti finanziamentialla Lega di cui non si ha traccia, neanche in quel misterioso dossier che gli Usa avrebbero preparato forse solo sulla base di indiscrezioni di stampa quasi del tutto già note e che qualcuno, come il ministro degli Esteri Di Maio, tra un “volo” e l’altro in pizzeria, sta ...

rulajebreal : Dal 2014 la Russia di Putin inquina la democrazia ???? con propaganda e milioni di €/$ utili per alimentarla. Di fron… - GiovaQuez : Zakharova: 'Se gli Usa consegnassero all'Ucraina missili a lungo raggio, supererebbero linea rossa e diventerebbero… - GiovaQuez : Meloni: 'Il PD è diventato un partito ESTREMISTA che usa toni violenti. Se pensano di farci paura si sbagliano'. An… - il_laocoonte : però non chiamateli alleati gli USA, fa ridere, sono i nostri padroni. La cambiale di 77 anni non è ancora scaduta #omnibusla7 - MCavicchini : RT @ilpetulante: Gli USA ci hanno spinto 'gentilmente' verso le sanzioni contro Mosca, che però si stanno ritorcendo contro di noi. Poi ci… -