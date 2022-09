Giuliano Amato alla 4ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale, è intervenuto alla 4ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze. In una conversazione con la Direttrice de La Nazione Agnese Pini, il Presidente Amato ha toccato i temi di grade attualità a cominciare dalla difficile situazione delle democrazie nel mondo. «La democrazia è malata, ma la soluzione – ha detto Amato – non è l’autoritarismo. La democrazia sana riduce la possibilità di errori, ma le nostre sono democrazie malate e la correzione non è diventare regimi autoritari, ma costituire condizioni che ci permettano di far fruttare al meglio il meglio che abbiamo. Per questo sto dicendo da tempo che credo molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) –, Presidente della Corte Costituzionale, è intervenuto4ªdeldi Firenze. In una conversazione con la Direttrice de La Nazione Agnese Pini, il Presidenteha toccato i temi di grade attualità a cominciare ddifficile situazione delle democrazie nel mondo. «La democrazia è malata, ma la soluzione – ha detto– non è l’autoritarismo. La democrazia sana riduce la possibilità di errori, ma le nostre sono democrazie malate e la correzione non è diventare regimi autoritari, ma costituire condizioni che ci permettano di far fruttare al meglio il meglio che abbiamo. Per questo sto dicendo da tempo che credo molto ...

