Giuliano Amato alla 4ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile (Di venerdì 16 settembre 2022) (Firenze 16 settembre 2022) - Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale, è intervenuto alla 4ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile di Firenze. In una conversazione con la Direttrice de La Nazione Agnese Pini, il Presidente Amato ha toccato i temi di grade attualità a cominciare dalla difficile situazione delle democrazie nel mondo. «La democrazia è malata, ma la soluzione - ha detto Amato - non è l'autoritarismo. La democrazia sana riduce la possibilità di errori, ma le nostre sono democrazie malate e la correzione non è diventare regimi autoritari, ma costituire condizioni che ci permettano di far fruttare al meglio il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) (Firenze 16 settembre 2022) -, Presidentea Corte Costituzionale, è intervenuto4ªdeldi Firenze. In una conversazione con la Direttrice de La Nazione Agnese Pini, il Presidenteha toccato i temi di grade attualità a cominciare ddifficile situazionee democrazie nel mondo. «La democrazia è malata, ma la soluzione - ha detto- non è l'autoritarismo. La democrazia sana riduce la possibilità di errori, ma le nostre sono democrazie malate e la correzione non è diventare regimi autoritari, ma costituire condizioni che ci permettano di far fruttare al meglio il ...

marcocappato : Oggi Giuliano Amato lascia la Corte costituzionale. Spero che i prossimi Presidenti e giudici sapranno far rientrar… - forumterzosett : RT @NeXteconomia: Giuliano Amato: Il #terzosettore è importantissimo, perché mette in relazione il singolo, spesso lontano dalla politica,… - sisifo1965 : RT @QLexPipiens: Già questo dovrebbe presagire una certa piega... 'Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha già nominato il giudice cost… - Marco_Ventu : RT @NeXteconomia: Giuliano Amato: Il #terzosettore è importantissimo, perché mette in relazione il singolo, spesso lontano dalla politica,… - CorriereBN : Amato: «Le preoccupazioni dei giovani sull’ambiente non sono fantascienza». Il presidente della Corte costituzional… -